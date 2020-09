Domenica riparte il campionato. Pro Favara debutta in casa con il Cus Palermo

Galvanizzata dal passaggio del turno in Coppa Italia Dilettanti con la vittoria sul forte Canicattì e soprattutto consapevole della crescita sul piano del gioco e della tenuta atletica, la SSD Pro Favara Calcio 1984 domenica ospita il Cus Palermo per la prima di campionato. La gara si giocherà al Bruccoleri con inizio alle 15.30.

Stadio ancora a porte chiuse, aspettando con ansia le nuove disposizioni che possono permettere, anche con posti limitati, la riapertura degli impianti sportivi al tempo del Coronavirus.

La squadra in settimana ha svolto il solito programma di allenamenti voluto dall’allenatore Luca Cavallo e dal suo valido staff tecnico. Massimo impegno da parte di tutti, veterani e giovani, sudore e una positiva competizione per assicurarsi una maglia da titolare dal primo minuto. Ma il clima che si respira è già di un gruppo coeso in campo e fuori. Tutta la rosa è a disposizione di Luca Cavallo fatta eccezione dell’attaccante Roberto Cortese che in settimana ha rescisso consensualmente con la dirigenza gialloblu per motivi personali il contratto che lo legava per la stagione.