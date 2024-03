Domenica serata conclusiva a Canicattì di “DonnArte- Non solo 8 marzo”

E’ stata inaugurata ieri a Canicattì la 21esima edizione di “DonnArte-Non solo 8 marzo”, la manifestazione organizzata dal Dipartimento Arte e pari opportunità del Comitato provinciale AICS di Agrigento e che mette in risalto la fantasia artistica e la creatività al femminile. Una vera e propria esplosione di idee che hanno preso forma su tele, libri, sculture, foto, oggetti di vario genere. Opere esposte nell’elegante Palazzo Lombardo-La Lomia, a due passi dal Palazzo di Città, da oltre 50 artiste. La mostra resterà fruibile al pubblico fino a domenica 10 marzo.

Tantissimi i visitatori già nella giornata inaugurale, che si è aperta con il taglio del nastro ed i saluti ufficiali da parte del presidente provinciale dell’AICS Giuseppe Petix, della dirigente provinciale Aics Dipartimento Arte e pari opportunità Lorella Zarbo, dell’avv. Giovanni Salvaggio, presidente dell’Associazione Athena e della professoressa Anna Rita Alu’, componente del Direttivo dell’Associazione Athena.

Arte, musica ma anche brillanti interventi hanno conquistato l’interesse generale dei presenti. Tra questi l’intervento del Dottor Giuseppe Paci sull’endometriosi, con una semplice ma chiara esposizione con un livello di ascolto ed attenzione sacrale. Come anche gli interventi di Cristiane Mastrosimone paziente affetta da fibromialgia e Presidente dell’ass AISF e della psicologa Lucrezia Saporito sugli aspetti psicologici legati alla malattia.

Nel corso della brillante serata la scrittrice Laura Licata ha fatto emozionare e riflettere i presenti con la sua lettera rivolta ai propri figli, inserita nella raccolta “101 lettere d’amore” edito da VGS Libri. Applausi a scena aperta per gli allievi di canto della scuola di musica “Circuiti sonori” del maestro Armando Cacciato per le strepitose esibizioni e per le attrici Patrizia Cordaro e Teresa Cinque, protagoniste di monologhi sul femminicidio ne “La verità” di Pirandello, opera così drammaticamente attuale.

Fuori programma le poesie dedicate alla donna composte e lette da Giuseppe Butticè, ragazzo con una sensibilità straordinaria.

“Nel corso delle ventuno edizioni – ci dice Lorella Zarbo, dirigente provinciale Aics Dipartimento Arte e pari opportunità– “DonnArte” si è evoluta, abbracciando varie tipologie di espressività creativa della donna, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al teatro, dall’editoria alla musica e non solo. Una manifestazione che intende dare spazio a tantissime donne impegnate nelle varie arti e che spesso non trovano giusta visibilità. Ci sono tanti talenti, purtroppo, che rimangono nell’alveo delle mura domestiche. Ma come AICS ci teniamo anche a sensibilizzare varie agenzie educative del territorio, tra tutte le scuole, con concorsi che affrontano temi delicati su vari aspetti della sfera femminile, compreso quello della violenza di genere”.

Un particolare saluto è stato dato dal presidente provinciale dell’AICS Giuseppe Petix. “Ringraziamo la città di Canicattì e l’associazione Agalor – dice il Presidente Petix-che hanno colto il valore artistico e anche sociale della manifestazione. Celebriamo la donna nella sua bellezza quotidiana e non solo nella data dell’otto marzo, evidenziando il ruolo fondamentale che ha nella società di oggi e denunciando anche le continue violenze che purtroppo si ripetono ancora ogni giorno. Le politiche delle pari opportunità devono essere sempre presenti in ogni azione che svolgiamo quotidianamente”.

“In questi tre giorni -ha affermato la dirigente dell’Associazione Athena Anna Rita Alù– abbiamo voluto contribuire a rendere ricca ed articolata la manifestazione, scegliendo anche lo scenario incandevole del Palazzo Lombardo-La Lomia”.

Domenica, serata conclusiva con la premiazione delle artiste che hanno esposto le proprie opere a cui si alterneranno momenti artistici e culturali con la partecipazione di Dina Saieva, Presidente dell’Associazione “La forza delle Donne” e di Grazia Pansica, Presidente dell’Associazione “Centro Aiuto alla Vita”. Spazio anche per alcune performances teatrali con Giusy Alaimo e Lia Cipolla, attrici dell’Associazione Concordia e Pippo Alvaro, attore dell’associazione Concordia.

Previsti anche gli interventi di Angelo Cinque, Presidente dell’ Ass. Concordia, della scrittrice Tiziana Crisafulli, di Ignazio Enrico Marchese che leggerà uno stralcio dell’opera letteraria della Crisafulli “L’incontro (con te)”, della poetessa Antonella Airò, Presidente Associazione Fiorò Eventi.

Molto attese le esibizioni musicali della contralto lirico Agata Sardo, Presidente dell’Ass. Agalor, del soprano lirico Daniela Carlino, accompagnate al pianoforte dal maestro Carmelo Mantione, Direttore dell’orchestra del Parnaso di Canicattì, del musicista Fabrizio Montalbano e della cantante Federica Di Lucia.