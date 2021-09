Don Vincenzo Arnone, il prete-scrittore di Favara, presenta presso la chiesa S. Nicola di Agrigento, il romanzo “Il Vegliardo di Patmos”

Si presenterà domani pomeriggio (ore 18) presso la chiesa San Nicola della Valle dei Templi di Agrigento il romanzo “Il Vegliardo di Patmos” del prete scrittore favarese Vincenzo Arnone, che per l’occasione sarà presente. Introdurrà il padrone di casa, don Lillo Argento, rettore della chiesa a cui seguiranno gli interventi dell’arcivescovo Alessandro Damiano e della presidente della “Società Dante Alighieri” Vincenza Ierna. Letture affidate a Simona Collura. “Il Vegliardo di Patmos” si inserisce nel filone letterario della Bibbia poiché narra in forma epistolare e con uno stile piano e familiare la vita dell’apostolo Giovanni che visse confinato gli ultimi anni della sua vita nell’isola greca di Patmos dove morì. E’ un romanzo nel senso che, pur tenendo conto del testo biblico, tuttavia si apre a una fantasia storica e a fatti verosimili. Il libro è stato accompagnato da giudizi positivi e lusinghieri da parte della stampa, anche nazionale.

Vincenzo Arnone, trapiantato in Toscana, è rettore della chiesa di San Giovanni Battista all’autostrada di Firenze Nord. Laureato in lettere all’università La Sapienza di Roma, ha pubblicato varie opere di carattere religioso.