Donazione di materiale didattico e riabilitativo ad EducoLab da parte del Leo Club Agrigento Host

Sabato pomeriggio, i giovani del Leo Club Agrigento Host si sono recati presso l’associazione “EducoLab – Officina Educativa” per una significativa donazione di materiale didattico e riabilitativo. L’associazione, con sede in via Unità d’Italia ad Agrigento, è un centro specializzato nel Neurosviluppo e si occupa di supportare persone con difficoltà neuropsicomotorie e dello spettro autistico, offrendo assistenza sia ai diretti interessati che alle loro famiglie. Il loro obiettivo è creare ambienti familiari e quotidiani sereni e stimolanti, favorendo così lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Durante l’incontro, su proposta del Presidente Francesco Bonfiglio, il Leo Club ha donato vari strumenti essenziali per l’attività dell’associazione. Tra questi, un cuscino per la fisioterapia, due giochi interattivi e un’altalena sensoriale, progettati per favorire la stimolazione fisica e intellettiva dei piccoli pazienti.

“Questa donazione – ha commentato il Presidente Bonfiglio – è un piccolo gesto ma di grande significato, essendo uno dei primi service che ho voluto proporre dal mio insediamento. Ogni miglioramento, anche piccolo, rappresenta un traguardo per i nostri amici che intraprendono questi percorsi ausiliari. Mi auguro che ciò che abbiamo donato possa portare loro progressi, sorrisi e gioia. Durante l’anno sociale continueremo ad impegnarci per organizzare altri eventi e service a loro favore.” Alla giornata hanno preso parte anche importanti figure del Lions Club Agrigento Host, tra cui la Presidente Prof.ssa Nancy Arena, il Leo Advisor Emanuele Gionfriddo e il socio Lions Giuseppe Castelli, che hanno offerto il loro supporto attivo, dimostrando ancora una volta la collaborazione tra le due realtà.