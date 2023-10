Donne vittime di violenze, Iacono ie Valente n visita a casa protetta: “Già 83 morte nel 2023”

Venerdì mattina, la deputata PD Giovanna Iacono e la senatrice PD Valeria Valente hanno fatto visita ad una casa di accoglienza ad indirizzo segreto gestita dall’associazione “La mano di Francesco” in provincia di Agrigento.

“Abbiamo ascoltato direttamente dalle operatrici le necessità delle donne che trovano riparo dalla violenza, spesso insieme ai propri figli minori – dice Iacono -, e di chi presta soccorso e supporto. Ad accoglierci, tra le altre, Rosalba Di Piazza, psicologa e psicoterapeuta, che coordina e dirige la struttura comunitaria”.

Nel 2023 sono già state 83 le donne uccise da uomini che dicevano di amarle, a volte anche dopo aver denunciato tutto agli organi preposti.

“È necessario e urgente – conclude Iacono – trovare soluzioni per azzerare il fenomeno, partendo da una seria e non demagogica revisione normativa, sia delle misure di prevenzione che del sistema di assistenza e di aiuto, per intervenire sulle cause che generano queste tragedie”