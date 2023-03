Dopo anni di interdizione al transito, via Che Guevara riapre grazie all’impegno dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato con orgoglio il completamento dei lavori di bitumatura di via Che Guevara, che consentiranno la riapertura definitiva di questo importante asse stradale cittadino. Dopo anni di interdizione al transito e disagi per i residenti della zona, la chiusura di questa situazione scandalosa rappresenta un importante risultato per l’amministrazione comunale di Favara, condiviso con la giunta e l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Schembri, nonché gli uffici dell’Ente. Il sindaco ha evidenziato l’anno e mezzo di lavoro silenzioso e le difficoltà burocratiche superate per evitare la perdita del finanziamento e individuare l’impresa adatta a realizzare i lavori di consolidamento del versante e rifacimento della strada. Questo successo rappresenta un altro importante tassello messo in atto dall’amministrazione per una città normale.