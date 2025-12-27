DOPO IL SUCCESSO DEI GIORNI SCORSI, OGGI UN’ALTRA SERATA IMPORTANTE AL NATALE A SAN FRANCÍ

Favara – Dopo il grande successo dei giorni scorsi, il Natale a San Francí si prepara a vivere oggi un’altra serata particolarmente attesa, nel suggestivo scenario del Convento di Sant’Antonio da Padova, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati delle festività. A partire dalle ore 18.00, nel chiostro del convento, Pier e Marco accompagneranno il pubblico con i canti di Natale, regalando momenti di musica e condivisione che animeranno la serata. Nel Presepe Vivente, ambientato come a Betlemme, sarà possibile partecipare alla degustazione dei tradizionali cavatelli all’agrigentina, mentre l’animazione sarà curata dai “Pastori del Natale”, che accompagneranno i visitatori con musiche e atmosfere della tradizione. Grande attenzione anche per il Villaggio di Natale, che continua a sorprendere con tante novità, zucchero filato e leccornie, pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa e accoglienza. Il Natale a San Francí si conferma così un evento capace di unire tradizione, musica, sapori e partecipazione, offrendo alla comunità e ai visitatori un’altra serata da vivere insieme nel segno del Natale. Se vuoi, posso prepararti anche una versione super breve da pubblicare subito sui social o da inviare via WhatsApp ai contatti stampa. Il Natale a San Francí – “Il Cantico della Vita” 27 dicembre | 4 – 6 gennaio. Dalle ore 18.00 alle ore 21.00