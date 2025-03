Draghi parla al Senato, Pisano: “Importante momento di confronto”

Un’analisi approfondita sul futuro della competitività europea è stata al centro dell’audizione informale che si è svolta questa mattina presso la Sala Koch del Senato, con l’intervento del professor Mario Draghi davanti alle Commissioni parlamentari riunite (V, X e XIV). L’incontro ha offerto spunti di riflessione su temi cruciali per l’economia e la politica dell’Unione Europea, affrontando questioni come il protezionismo commerciale, la regolamentazione interna, la difesa comune, l’innovazione tecnologica e la crisi energetica. Tra i presenti anche il deputato agrigentino Calogero Pisano, segretario della XIV Commissione Politiche Europee, che ha sottolineato l’importanza del confronto con l’ex presidente della BCE. “Questa audizione è stata un’interessante occasione di approfondimento su tematiche di grande attualità ed un’altrettanto importante momento di confronto sulle sfide che l’Europa deve affrontare, con particolare attenzione alle misure necessarie per rafforzare la competitività e sostenere l’innovazione dell’UE”, ha dichiarato Pisano.