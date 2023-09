“Ducizza”, presentato oggi a Sciacca il Festival dei Dolci Siciliani

E’ stato presentata questa mattina in piazza Gerardo Noceto, nel quartiere di San Michele, la prima edizione di “Ducizza – Festival dei Dolci Siciliani”, un evento che celebra ed esalta l’arte dolciaria saccense e siciliana. Il programma si sviluppa in tre giorni, dal 29 settembre all’1 ottobre, ed è ricco di appuntamenti: talk show, show cooking, degustazioni di dolci locali e regionali e momenti di intrattenimento artistico. L’evento è organizzato dall’Associazione “Sipario 4” e patrocinato dal Comune di Sciacca e dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con la collaborazione dell’Istituto professionale “Amato Vetrano” di Sciacca Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera percorso Arte Bianca e Pasticceria – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera specialisti in Arte Bianca e Pasticceria, dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento. Hanno partecipato alla presentazione del programma Consuelo Ciaccio e Salvatore Monte rappresentanti di “Spario 4”, l’assessore comunale alle attività produttive Francesco Dimino, il presidente del Comitato di quartiere San Michele, don Giuseppe Calandra della locale parrocchia e lo chef Giovanni Montemaggiore.

“La città di Sciacca – ha detto l’assessore Dimino – ha voluto dedicare esclusivamente ad una delle tanti arti della nostra terra più famose in tutto il mondo. Insieme alle ceramica e alla produzione ittica, i dolci sono una delle nostre attrazioni principali”.

“Tre giorni di festa abbinati alle celebrazioni religiose in onore di San Michele – hanno commentato Monte e Ciaccio – per allieteranno la popolazione locale ed i visitatori, alla scoperta delle prelibatezze dolciarie della nostra terra. Saranno con noi alcuni rinomati maestri pasticceri come Nicola Fiasconaro, Carmelo Sciampagna e la famiglia Massari, oltre al nostro Giovanni Montemaggiore che ci condurrà alla scoperta della “Salviata”, un dolce della tradizione locale che insieme alla “Cucchitella” ed all’”Ova Murina” rappresenta la nostra storia gastronomica”.

Ampio spazio sarà dedicato all’animazione con spettacoli di cabaret e di musica, ai più piccoli ed ai diversamente abili, che per una giornata vestiranno i panni di veri maestri pasticceri. A fare da contorno alla manifestazione, gratuita ed aperta a tutti, saranno anche momenti culturali, di recupero delle tradizioni e di valorizzazione di artisti locali. A condurre la manifestazione saranno Michele Cirafisi e Fabio Piazza.