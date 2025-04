Due cardinali siciliani al prossimo Conclave

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tra i 135 cardinali elettori che parteciperanno al prossimo Conclave ci sono anche due siciliani: Baldo Reina, di San Giovanni Gemini, e Francesco Montenegro, di Messina. I due cardinali hanno diritto al voto perché hanno meno di 80 anni, come previsto dal regolamento del Collegio Cardinalizio. Francesco Montenegro, 79 anni, è arcivescovo emerito di Agrigento e amministratore apostolico di Piana degli Albanesi. Ha guidato Caritas Italiana e presieduto importanti commissioni episcopali, con un forte impegno verso i più deboli. Baldo Reina, 54 anni, ricopre ruoli di primo piano nella Chiesa romana: dal 6 aprile 2024 è amministratore apostolico di Ostia, dal 6 ottobre 2024 vicario generale della diocesi di Roma, e dal 25 ottobre 2024 arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. La presenza di Montenegro è al limite, visto che ha 79 anni. Restano invece esclusi Salvatore De Giorgi, 94 anni, e Paolo Romeo, 87 anni, entrambi ex arcivescovi di Palermo.