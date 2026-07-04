Due donne di Favara protagoniste nella Polizia di Stato. Ilenia Vella e Simona Cullura danno lustro alla città

Un importante traguardo per la Polizia di Stato e motivo di orgoglio per la comunità di Favara. Il commissario capo Ilenia Vella, 30 anni, originaria di Favara, è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Forlì. Insediatasi da pochi giorni nel nuovo incarico, è tra le più giovani dirigenti di Squadra Mobile d’Italia e la prima donna a guidare questo prestigioso ufficio nella storia della Questura forlivese. Laureata in Giurisprudenza, Ilenia Vella ha iniziato il proprio percorso professionale completando due anni di tirocinio presso la Procura della Repubblica di Agrigento. Successivamente ha superato un concorso come funzionaria al Palazzo di Giustizia di Palermo, esperienza che ha contribuito a rafforzare la scelta di intraprendere la carriera nella Polizia di Stato. Dopo l’ammissione alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, ha completato il percorso di formazione conseguendo anche un Master di II livello presso la LUISS Guido Carli in “Organizzazione, Management pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza”, consolidando così le proprie competenze manageriali e operative. Alla guida della Squadra Mobile di Forlì, il commissario capo Vella coordinerà un gruppo di circa venti poliziotti impegnati nelle più delicate attività di polizia giudiziaria e nelle indagini contro la criminalità. Nel suo percorso professionale ha sempre indicato come punti di riferimento figure simbolo della legalità e della lotta alla mafia: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Boris Giuliano, esempi che continuano a ispirare il suo impegno quotidiano al servizio dello Stato. Favara continua così a distinguersi grazie ai successi dei suoi concittadini nelle istituzioni. Accanto al prestigioso incarico affidato a Ilenia Vella, merita di essere ricordata anche un’altra favarese, Simona Cullura, conosciuta dal grande pubblico per aver vinto nel 2008 il noto programma di Rai Uno “Ti lascio una canzone”. Dopo il successo televisivo e artistico, ha intrapreso un percorso professionale al servizio dello Stato e da diversi mesi ricopre il ruolo di ispettore della Polizia di Stato, confermando come impegno, sacrificio e determinazione possano trasformarsi in esempi positivi per le nuove generazioni. Le storie di Ilenia Vella e Simona Cullura rappresentano due percorsi diversi ma accomunati dagli stessi valori: passione, dedizione e senso del dovere. Due donne favaresi che, con il loro impegno, contribuiscono ogni giorno a dare lustro alla città di Favara. Alla dottoressa Ilenia Vella e all’ispettore Simona Cullura giungano i più sinceri auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione, con l’auspicio che possano continuare a distinguersi nei rispettivi incarichi, portando sempre più in alto il nome di Favara.

-Foto questure.poliziadistato.it