E’ agrigentino l’anziano più longevo e vaccinato d’Italia

L‘uomo più anziano d’Italia, 109 anni compiuti, si è vaccinato nei giorni scorsi a Caltabellotta in provincia di Agrigento. Antonino Turturici, l’uomo più longevo del Paese ha ricevuto ieri la prima dose del vaccino Moderna e sta benissimo. Ha reagito abbastanza bene e non ha avuto effetti collaterali. “Mio padre resta il timone della famiglia – racconta la figlia Biagia a Sky Tg24 – e noi cerchiamo di assisterlo al meglio e stargli vicino per ringraziarlo di tutto quello che nella vita ha fatto per noi”.