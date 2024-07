È tutto pronto per la 4^ Edizione della Sagra del Cacciatore a Comitini!

Comitini – La tanto attesa 4^ Edizione della Sagra del Cacciatore è ormai alle porte, promettendo di celebrare la figura autentica del cacciatore con un ricco programma di eventi e attività. Organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Comitini, la Federazione Siciliana della Caccia e l’Associazione Nazionale Libera Caccia, la sagra si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione e della cultura venatoria. L’evento prenderà il via il 20 luglio con una raffinata Master Class dedicata ai “vini top rossi siciliani”, condotta dal rinomato enologo Gianni Giardina. L’incontro, riservato su invito, prevede anche l’abbinamento con specialità di cacciagione e selvaggina, curate dallo chef Pietro Macaluso, noto Griller. Sempre il 20 luglio, alle ore 18:30, si terrà presso lo storico Palazzo Bellacera il convegno “La caccia presente e futuro”. L’evento, che esplorerà le prospettive della caccia, metterà in luce la figura del Cirneco dell’Etna, cane autoctono siciliano e simbolo di questa antica pratica.

La festa proseguirà domenica 21 luglio con una serie di attività all’aperto che animeranno il centro di Comitini. Dalle 17:30 in Piazza Umberto I sarà inaugurato il mercatino del cacciatore, dove i visitatori potranno degustare prodotti tipici locali. La piazza ospiterà anche una mostra cinofila, una dimostrazione di falconeria, esibizioni cinofile e i giochi in piazza “Centra il cinghiale”, che promettono di divertire grandi e piccini. La serata di domenica sarà animata da un doppio spettacolo in Piazza Bellacera: la musica della H Mora Band e il cabaret di Antonio Pandolfo. Sarà possibile cenare in piazza, godendo dell’atmosfera festosa e della compagnia di amici e familiari. A concludere la sagra, uno spettacolo di giochi pirotecnici che illuminerà il cielo di Comitini, offrendo un finale suggestivo a questa celebrazione della cultura e delle tradizioni locali. Non mancate a questo evento unico, dove la passione per la caccia e il piacere della convivialità si fondono in un’esperienza indimenticabile!