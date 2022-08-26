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Ecco il nuovo organigramma societario e la rosa della SSD PRO FAVARA season 2022/2023

By Stefano Vinciguerraaccess_time16 ore fa
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La S.S.D Pro Favara 1984 comunica che, nel corso di un’assemblea dei soci, sono state rinnovate le cariche dirigenziali per la stagione 2022/2023. Rino Castronovo è stato riconfermato all’unanimità Presidente.

COOPERATIVA SANTANNA

Il nuovo gruppo dirigente, lo staff tecnico e l’organico sono così composti:

DIRIGENZA 
PRESIDENTE  RINO CASTRONOVO  
VICE PRESIDENTE VICARIO  PASQUALE CAPODICI 
VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO SALVATORE MARRONE 
VICE PRESIDENTE: ALESSANDRO CIBELLA 
DIRETTORE GENERALE: GINO MENDOLIA 
DIRETTORE SPORTIVO: TINO LONGO 
SEGRETARIO GENERALE   –  GIUSEPPE CUSUMANO  
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ANGELO SCIORTINO 
TEAM MANAGER –  ANTONIO CICCOTTO 
RESPONSABILE STRUTTURE TECNICHE – FRANCESCO VULLO 
AREA ACQUISTI: PEPPE MAROTTA 
TESORIERE –  CARMELO SCUTELLA’ 
MEDICO SOCIALE: CARMELO SGARITO 
RESPONSABILE AREA COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI GIUSEPPE PISCOPO   
GRAFICA PAGINA FB – GIOVANNI DI CARO  – FOTO: FILIPPO MENDOLIA 
AREA MARKETING –  CLAUDIO BOSCO – ARMANDO PELLITTERI – GIUSEPPE PALUMBO PICCIONELLO – ENZO QUARANTA- ROSARIO SORCE 
RESPONSABILI BIGLIETTERIA STADIO – PASQUALE BROCCIA – FRANCESCO CARAMAZZA 
PADRE SPIRITUALE – DON LILLO DI SALVO 
MAGAZZINIERE – SALVATORE RESTIVO 
RESPONSABILE RAPPORTI CON ULTRAS – GABRIELE SORCE

STAFF TECNICO 
ALLENATORE – FRANCESCO TUDISCO 
PREPARATORE ATLETICO – GERO TRUPIA 
ALLENATORE DEI PORTIERI GIUSEPPE VETRANO

ORGANICO GIOCATORI

PORTIERI:     
GIOELE AVIGNONE – ALFONSO D’ANDREA – SAMUELE SCANNELLA

DIFENSORI: 
MARIO BUONOCORE – CALOGERO BUSCARINO-  FILIPPO CATERNICCHIA – LAUTAO DE RIOS – GIUSEPPE FALLEA – ALESSIO FEROTTI –GIUSEPPE MARCHICA – PIETRO MARINO – ROBERTO MIANO – RIZZO DYLAN

CENTROCAMPISTI: 
SAMUEL AURELIANO – FABIO BOSSA – SAMUELE CAMMILLERI – CALOGERO CASTRONOVO –  GIOVANNI FRICANO –  SALVATORE INCATASCIATO –  ANGELO PUCCIO

ATTACCANTIAGOSTINO DE LUCA – GIUSEPPE GAMBINO – GIACOMO GRAZIANO – CALOGERO LA PIANA –  SALVATORE PIRANEO –  ALESSANDRO RINOLDO – EDMOND RUGOVA

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