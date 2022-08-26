Ecco il nuovo organigramma societario e la rosa della SSD PRO FAVARA season 2022/2023

La S.S.D Pro Favara 1984 comunica che, nel corso di un’assemblea dei soci, sono state rinnovate le cariche dirigenziali per la stagione 2022/2023. Rino Castronovo è stato riconfermato all’unanimità Presidente.
Il nuovo gruppo dirigente, lo staff tecnico e l’organico sono così composti:
DIRIGENZA
PRESIDENTE – RINO CASTRONOVO
VICE PRESIDENTE VICARIO – PASQUALE CAPODICI
VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO – SALVATORE MARRONE
VICE PRESIDENTE: ALESSANDRO CIBELLA
DIRETTORE GENERALE: GINO MENDOLIA
DIRETTORE SPORTIVO: TINO LONGO
SEGRETARIO GENERALE – GIUSEPPE CUSUMANO
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – ANGELO SCIORTINO
TEAM MANAGER – ANTONIO CICCOTTO
RESPONSABILE STRUTTURE TECNICHE – FRANCESCO VULLO
AREA ACQUISTI: PEPPE MAROTTA
TESORIERE – CARMELO SCUTELLA’
MEDICO SOCIALE: CARMELO SGARITO
RESPONSABILE AREA COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI – GIUSEPPE PISCOPO
GRAFICA PAGINA FB – GIOVANNI DI CARO – FOTO: FILIPPO MENDOLIA
AREA MARKETING – CLAUDIO BOSCO – ARMANDO PELLITTERI – GIUSEPPE PALUMBO PICCIONELLO – ENZO QUARANTA- ROSARIO SORCE
RESPONSABILI BIGLIETTERIA STADIO – PASQUALE BROCCIA – FRANCESCO CARAMAZZA
PADRE SPIRITUALE – DON LILLO DI SALVO
MAGAZZINIERE – SALVATORE RESTIVO
RESPONSABILE RAPPORTI CON ULTRAS – GABRIELE SORCE
STAFF TECNICO
ALLENATORE – FRANCESCO TUDISCO
PREPARATORE ATLETICO – GERO TRUPIA
ALLENATORE DEI PORTIERI – GIUSEPPE VETRANO
ORGANICO GIOCATORI
PORTIERI:
GIOELE AVIGNONE – ALFONSO D’ANDREA – SAMUELE SCANNELLA
DIFENSORI:
MARIO BUONOCORE – CALOGERO BUSCARINO- FILIPPO CATERNICCHIA – LAUTAO DE RIOS – GIUSEPPE FALLEA – ALESSIO FEROTTI –GIUSEPPE MARCHICA – PIETRO MARINO – ROBERTO MIANO – RIZZO DYLAN
CENTROCAMPISTI:
SAMUEL AURELIANO – FABIO BOSSA – SAMUELE CAMMILLERI – CALOGERO CASTRONOVO – GIOVANNI FRICANO – SALVATORE INCATASCIATO – ANGELO PUCCIO
ATTACCANTI: AGOSTINO DE LUCA – GIUSEPPE GAMBINO – GIACOMO GRAZIANO – CALOGERO LA PIANA – SALVATORE PIRANEO – ALESSANDRO RINOLDO – EDMOND RUGOVA