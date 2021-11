Ecosistema urbano: Agrigento è il primo capoluogo in Sicilia. La città più virtuosa dell’isola.

Pubblicato da Il Sole 24 Ore il 28esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia .

“È un risultato molto importante – dichiara il Sindaco Francesco Miccichè – che ci inorgoglisce, ci lusinga e ci spinge ad andare avanti nella promozione dei temi ambientali. Un percorso già avviato che ci consentirà di confermare il trend green di Agrigento. Mi riferisco per esempio alle sette colonnine per la ricarica delle auto elettriche o ibride, che sono state installate in città, e che hanno un notevole impatto nella riduzione dei gas di scarico”.

La classifica riportata su Il Sole 24 Ore si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. La graduatoria finale fotografa con dati relativi al 2020 le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia, dove Agrigento si è piazzata 47esima.