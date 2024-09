Edoardo Bennato in concerto Sabato 23 novembre 2024, ore 21 Palaforum G. Bellavia presso Sport Village

Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi; sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana della persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’amore. Edoardo Bennato torna live con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionale con i brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. Il concerto di Bennato è il primo evento ufficiale di un cartellone invernale di concerti in fase di allestimento, che prevede diversi appuntamenti fino alla prossima primavera. Biglietti disponibili online sul circuito Ticketone oppure direttamente al botteghino dello Sport Village in contrada Esa-Chimento. Info 0922 665087 – 331 1882418.

I prezzi

POLTRONISSIMA GOLD € 50,00

POLTRONA € 40,00

TRIBUNA € 30,00.