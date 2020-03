Effetto coronaVirus. Un’insolita piazza Don Giustino di Favara ricoperta da un prato verde

Nessuno come l’erba poteva ricoprire piazza Don Giustino dopo tre settimane di quarantena. Anche questo è l’effetto Covid-19. La piazza, vuota come tutte le piazze d’Italia, visto il divieto di uscire per combattere l’emergenza Coronavirus si decora così di verde. Nessun bambino all’uscita della scuola, non una persona, neanche una voce, il silenzio assoluto in una città messa in ginocchio dalla pandemia del coronaVirus. Piazza Don Giustino sembra una visione spettrale di un ipotetico periodo post nucleare. Piazza Cavour, il cuore pulsante della nostra città, durante una domenica di primavera è completamente deserta. Una città dal clima surreale, come tante città italiane al momento. Finirà questo incubo? Si senza dubbio. Quando? Non si sa. E come ricominceremo? Anche questo purtroppo è ancora un mistero.