Eletta la segreteria provinciale dell’Assostampa Agrigento

L’Assemblea degli iscritti alla sezione provinciale dell’Associazione siciliana della stampa – il sindacato unitario dei giornalisti – ha eletto ieri la Segreteria che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni riconfermando il segretario, Gero Tedesco, il vice segretario, Angelo Gelo ed il tesoriere, Dario Broccio. Durante l’assemblea, svoltasi nella sala riunioni del settimanale diocesano “L’Amico del Popolo”, sono stati eletti anche i delegati al XXXIV Congresso regionale di Assostampa che si terrà a Palermo dal 12 al 14 ottobre. A rappresentare i giornalisti agrigentini saranno Gero Tedesco, membro di diritto, Dario Broccio (professionali) e Angelo Palillo (collaboratori). I lavori di ieri sono anche serviti per affrontare la delicatissima tematica relativa alla crisi del sistema editoriale in Sicilia che sta attanagliando, in modo particolare, la carta stampata e l’emittenza televisiva. La segreteria avvierà a breve delle interlocuzioni con le istituzioni per affrontare il tema degli uffici stampa e garantirà la presenza in sede di contrattazione decentrata.