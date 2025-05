Elezione Consiglio dell’Odine degli Ingegneri, gli auguri agli eletti di Pisano

“Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a tutti i componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento per il quadriennio 2025-2029. L’elezione di questo nuovo Consiglio rappresenta un momento di grande rilievo per la comunità professionale e per l’intero territorio. L’Ordine degli Ingegneri svolge, infatti, un ruolo centrale nella promozione della qualità, dell’innovazione e della sicurezza nelle opere pubbliche e private, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo e al progresso della nostra provincia. Sono certo che il nuovo Consiglio saprà affrontare con competenza e spirito di servizio le sfide che attendono il settore nei prossimi anni, sostenendo la crescita della professione e tutelando gli interessi della collettività. Ringrazio i componenti uscenti per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del loro mandato e rivolgo ai neoeletti i miei migliori auguri di buon lavoro, con la fiducia che sapranno interpretare al meglio le esigenze degli iscritti e consolidare ulteriormente il ruolo dell’Ordine”. Lo scrive l’on. Calogero Pisano