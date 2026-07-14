Elezione di Gero Niesi alla presidenza di Confcommercio, gli architetti esprimono grande soddisfazione

Il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, interviene in merito all’elezione a presidente della Confcommercio provinciale dell’architetto Gero Niesi.

“Esprimo, a nome mio e del Consiglio d’Ordine, grande soddisfazione per l’elezione dell’amico e collega architetto Gero Niesi alla presidenza di Confcommercio di Agrigento – afferma il presidente Cimino – Siamo certi che l’architetto Niesi, conoscendone le doti umane e la grande professionalità, con la nuova giunta esecutiva, farà certamente tanto e non solo per lo sviluppo del commercio nell’Agrigentino, ma anche per rilanciare il progetto che, riteniamo, sia doveroso portare avanti anche da parte delle Amministrazioni comunali: riportare le attività commerciali e artigianali nei centri storici. Con la presidenza di Gero Niesi, insieme, potremmo programmare e pianificare le più opportune strategie di sviluppo a cominciare da Agrigento, Licata, Canicattì, Sciacca e Favara e proseguendo con i centri storici dei piccoli comuni della nostra provincia”