Elezioni a Favara, il Presidente Musumeci a fianco del candidato sindaco Toto Montaperto

Mancano pochi giorni alle elezioni del 10-11 ottobre per la scelta del nuovo sindaco di Favara. In una piazza gremita di gente, in piazza Olimpia a fianco del candidato sindaco Toto Montaperto tutta la coalizione, formata da Diventerà Bellissima, Fratelli D’Italia, UDC, Facciamo Squadra, Vivi Favara, FabArianuova, Montaperto per Favara, a completo con la grande partecipazione del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Bisogna avere il coraggio di decidere, esercitare il diritto di votare diventa un dovere, dice il presidente Musumeci. Ci vogliono cinque secondi per votare, ma quei cinque secondi consumati male li pagherete per cinque anni. Serve il senso della responsabilità, è il momento di riprendere in mano il nostro futuro, e farne un capolavoro, il futuro di questa città è nelle mani di tutti voi. Siete voi giovani che vi dovete riappropriare della vostra città. Sono qui accanto a Toto Montaperto un galantuomo, un medico, una persona perbene che conosce i problemi della città , un uomo che ha compiuto un atto d’amore per la sua citta, un uomo che ha bisogno di voi tutti per poter amministrare e rispondere alle esigenze di questa città.”

Soddisfatto il candidato Toto Montaperto che con toni pacati ha parlato alla gente, nella sua normalità. “Ho bisogno di voi, di tutta la comunità, per poter risolvere i problemi di Favara. Alle mie spalle una squadra assessoriale fatta di giovani, capaci e competenti, e poi i miei amici Giusy, Lillo, Roberto, Decio, loro saranno al nostro fianco e ci aiuteranno in questo percorso”.

Sono intervenuti durante il comizio elettorale l’onorevole Giusy Savarino di Diventerà Bellissima, la deputata nazionale di FdI Carolina Varchi affiancata dal commissario pronvinciale FdI Calogero Pisano, l’onorevole Decio Terrana Udc e l’onorevole Roberto Di Mauro vicepresidente vicario all’Ars.