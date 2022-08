Elezioni all’Estero: Arnone presenta la sua candidatura al collegio Europa

Si svolgerà giorno 26 Agosto alle ore 10:30 in Piazza Cavour la presentazione della candidatura di Giuseppe Arnone nel collegio Europa alla Camera dei Deputati con la lista di centro destra “Salvini- Berlusconi-Meloni”.

“La mia candidatura nel collegio Europa rappresenta la voce di tutte quelle comunità di siciliani residenti all’estero che chiedono una necessaria azione di cambiamento”, dichiara Giuseppe Arnone.

Con l’hastag #italianinelcuore, Giuseppe Arnone ha le idee chiare per diffondere la cultura italiana all’estero, promuovere il turismo di ritorno, salvaguardare e promuovere il “Made in Italy”.

I dettagli del programma saranno resi noto durante la conferenza stampa. Vi aspettiamo il 26 Agosto alle ore 10.30 in Piazza Cavour, Favara.