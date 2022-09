Elezioni Politiche 2022, presentati a Favara i candidati di Unione Popolare

Si è tenuta a Favara, nella splendida cornice di Palazzo Cafisi, la presentazione progetto “Unione Popolare” e dei propri candidati alla Camera e al Senato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, che ha presentato tutti i candidati inseriti nella lista a sostegno dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Si tratta di Piera Aiello, Gabriele Sorce, Ilenia Rinoldo, Nicola Clemenza (Camera, Collegio plurinominale), Eleanna Durante (Camera, maggioritario), Alessandra Contino, Francesca Campanella, Antonia Monreale, Marcello Bartolotta (Senato).



“Siamo al lavoro – spiegano – per un progetto alternativo, di sinistra, progressista, che sappia fornire una reale alternativa senza compromessi. Quello dato a ‘Unione popolare’ è il vero ‘voto utile’: un voto pulito, coerente, libero. Le nostre liste sono composte da persone che si sono sempre spese nel sociale, che hanno sempre fatto politica sui territori, dal basso, come missione e vocazione. Persone, come Piera Aiello, che hanno sfidato apertamente la mafia e sono oggi sotto scorta. Persone che credono davvero ad un futuro diverso”.

Altre iniziative si svolgeranno nei prossimi giorni anche in provincia di Agrigento, dove è atteso il candidato premier Luigi De Magistris.