ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. AVVISO RELATIVO AL VOTO ASSISTITO

In occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dell’Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana previste per domenica 25 settembre 2022 , il Comune di Agrigento INFORMA Che, al fine di assicurare ai cittadini richiedenti il rilascio di certificazione medica per l’elettore impossibilitato ad esprimere il voto senza accompagnatore, e di attestazione di disabilita per l’elettore portatore di handicap ai sensi dell’arti della legge n.15 del 15/01/1991, l’ASP di Agrigento, ha predisposto un presidio medico nei tre giorni precedenti la consultazione, nonché nella giornata del voto, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge n. 104/1992 e quindi da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022 , presso il PTA – Poliambulatorio di Agrigento sito in via Giovanni XXIII0, giusta nota prot. n. 0148169 del 31/08/2022, con la seguente turnazione: 1) Domenica 25 settembre 2022 : Dott. Butera Antonio — riceve dalle ore 8,00 alle ore 23,00. 2) Da giovedì 22 a sabato 24 settembre I Responsabili di turno del Presidio Sanitario durante l’orario di servizio. Si specifica altresì che per i giorni di giovedì 22 e venerdì 23 settembre 2022, le certificazioni saranno rilasciate da tutti i Medici in servizio in tutti i Presidi del Distretto Sanitario di Base di agrigento.