Emendamento al decreto milleproroghe: Assunzione a tempo indeterminato per centinaia di precari Siciliani

Nella giornata odierna, alla Commissione parlamentare Bilancio della Camera, è stato presentato un emendamento cruciale al Decreto Milleproroghe. Tale emendamento, se approvato, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di centinaia di precari siciliani, dando finalmente stabilità lavorativa a una vasta parte della popolazione dell’isola. Tra i promotori di questa iniziativa, spicca il nome del deputato agrigentino Calogero Pisano, il quale ha manifestato grande soddisfazione per il progresso del provvedimento. Pisano non solo ha contribuito alla redazione dell’emendamento, ma ne è anche uno dei firmatari principali. Se il provvedimento dovesse ricevere l’approvazione della competente Commissione, si aprirebbero le porte della Pubblica Amministrazione a un numero considerevole di lavoratori siciliani, offrendo loro un futuro più sicuro e stabile. Le parole del deputato Pisano hanno riflesso l’impegno costante nel garantire dignità e prospettive concrete a coloro che da anni sono in attesa di una stabile occupazione. “Mantenuto l’impegno di dare dignità ed un futuro solido a tantissimi giovani, e meno giovani, in attesa da anni di un’occupazione stabile”, ha dichiarato Pisano, sottolineando l’importanza sociale ed economica di questa iniziativa per la regione siciliana.