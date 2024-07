Emergenza blatte: il Comune di Favara sollecita azioni immediate per l’igiene pubblica

In considerazione delle numerose segnalazioni ricevute dall’amministrazione rispetto all’elevata presenza di blatte che fuoriescono dai tombini della rete fognante, nei giorni scorsi l’ufficio “Sanità e prevenzione” del Comune, su sollecitazione dell’assessore alla Sanità Laura Mossuto, ha chiesto un intervento di disinfestazione ad Aica per le strutture di propria competenza che si aggiunga alle attività di sanificazione ambientale già svolte in questi mesi. Si tratta di un’attività ritenuta imprescindibile e urgente a garanzia dell’igiene pubblica rispetto alla quale il Comune potrebbe chiedere l’intervento di altri enti a tutela dei cittadini.