Emergenza Coronavirus – Erogazione Buoni Spesa a famiglie disagiate – Avviso riapertura termini

Avviso riapertura termini buoni spesa utili ad acquistare alimenti e beni di prima necessità nei esercizi convenzionati. Potranno presentare domanda i cittadini che, per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID 19, versano in condizioni sociali e familiari precarie. La riapertura dei termini temporali viene effettuata per quanti, pur trovandosi in stato di bisogno, non sono riusciti a presentare istanza nei termini previsti nell’avviso precedente.