Emergenza coronavirus: Il comune di Favara si organizza per attivare i buoni spesa

I commercianti del settore alimentare che intendano fornire un aiuto concreto alla popolazione, potranno in collaborazione con il Comune di Favara, accettare i Voucher di spesa del valore nominale di €25,00 per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità che fra qualche giorno saranno distribuiti alla popolazione in situazioni di difficoltà.

Si prega di prendere visione dell’avviso alla Determina Dirigenziale 328 dell’Albo pretorio del comune e di compilare la relativa modulistica in allegato, da far pervenire entro il 6 aprile 2020 all’indirizzo email: comune.favara@pec.it

Scarica modulo per i commercianti settore alimentare.pdf

Per richiedere gli aiuti economici: il modulo in allegato oppure scaricabile dal sito alla Determina Dirigenziale 335 del comune di Favara, e deve essere accompagnato da un’autocertificazione entro e non oltre il 7 aprile 2020. Verrà data priorità ai nuclei familiari del tutto privi di reddito e sprovvisti di qualsiasi beneficio economico erogato dalla pubblica amministrazione o da enti previdenziali. I beneficiari saranno contattati e avranno diritto a buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio aderenti all’iniziativa o, eventualmente, generi alimentari o prodotti di prima necessità: i buoni avranno importi diversificati, in relazione alla situazione economica di chi li richiede.

Scarica la richiesta per accedere al fondo di solidarietà alimentare.pdf