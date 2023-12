Emergenza Idrica a Favara: Ignazio Sorce denuncia inefficienze e chiede soluzioni immediate

Il consigliere comunale Ignazio Sorce ha sollevato la questione dell’emergenza idrica in una nota ufficiale, sottolineando la persistenza dei disservizi nonostante settimane di problematiche. Nel suo comunicato, Sorce ha dichiarato che “oltre il danno, c’è la beffa”, evidenziando il continuo slittamento dei turni di erogazione e la conseguente frustrazione dell’utenza. Sorce ha sottolineato che, nonostante i ritardi nei servizi, le bollette AICA continuano ad essere recapitate regolarmente. Nel contempo, molte famiglie sono costrette a rivolgersi a autobotti, a proprie spese, per ovviare alla mancanza d’acqua. Il consigliere ha esortato l’AICA a considerare attentamente questa situazione e ha chiesto che siano adottate misure immediate per risolvere l’emergenza. Nel suo appello, Sorce ha sollecitato una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti e ha esortato a porre fine a questa emergenza il più rapidamente possibile. La sua nota sottolinea la stanchezza della città nei confronti delle “solite storie” e richiama l’attenzione sul bisogno urgente di azioni concrete per ripristinare un servizio idrico affidabile. Qui sotto la nota integrale:

IGNAZIO SORCE : OLTRE IL DANNO LA BEFFA si risolvano subito i problemi dell’utenza idrica

Dopo settimane di disservizio siamo sempre punto e a capo.

Oltre il danno la beffa: i turni di erogazione continuano a slittare di giorno in giorno e nonostante ciò le bollette AICA arrivano a destinazione normalmente, allo stesso tempo molte famiglie sono costrette a chiamare le autobotti, ovviamente a proprie spese, che AICA tenga in considerazione tutto ciò.

Che ognuno si prenda le proprie responsabilità e che questa emergenza venga risolta il più presto possibile.

La città è stanca delle solite storie.