Emergenza idrica a Favara: primi segnali positivi dal vertice in Prefettura

Favara potrebbe vedere presto un miglioramento nella gravissima emergenza idrica che sta affliggendo la città da settimane. È quanto emerso dal vertice svoltosi questa mattina in Prefettura, dove sono state annunciate importanti novità per affrontare la crisi e potenziare la fornitura di acqua nelle abitazioni dei cittadini. Il sindaco Antonio Palumbo ha illustrato le misure imminenti e gli interventi strutturali previsti per i prossimi mesi, delineando un piano che mira a garantire un approvvigionamento più stabile e a lungo termine per la comunità.

Di seguito la nota integrale inviata in redazione: “Buone notizie arrivano dal vertice svoltosi questa mattina in prefettura sull’emergenza idrica che sta colpendo in modo durissimo la nostra città ormai da settimane. Già da subito verranno destinati a Favara 16 litri secondo che si aggiungeranno ai 24 attualmente erogati per migliorare la fornitura alle nostre case. Inoltre, dopo ben 7 mesi, abbiamo avuto garanzie sugli interventi che avevamo chiesto per migliorare la situazione in città che verranno condotti nei prossimi mesi: spostare l’approvvigionamento della zona di Petrusa da Favara ad Agrigento (che ci consentirà di recuperare non meno di 10 litri al secondo) e avviare gli interventi per rendere fruibili un nuovo pozzo a Favara. Rimaniamo in attesa di conoscere anche il futuro dei pozzi individuati e già segnalati questa estate nella zona di Scintilìa e nel territorio di Grotte affinché si possa contare su nuove risorse idriche che siano operative questa estate”.