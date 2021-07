Emergenza rifiuti a Favara. L’On Di Caro presenta un’audizione con carattere di urgenza al presidente Mussumeci

L’emergenza rifiuti a Favara è arrivata al limite. Non sono solo i cittadini, i commercianti e i turisti a lamentarsi delle circostanza in cui versa la città, ma anche politici regionali.

L’On. Giovanni Di Caro – Deputato regionale – SICILIA, ha inviato una nota nella quale si mostra apertamente a sostegno della città richiedendo un’audizione con carattere di urgenza al presidente Mussumeci dove alleghiamo integralmente sotto:

Pregiatissimo Presidente, con la presente si intende chiedere la convocazione di un’audizione in merito alle problematiche in oggetto, già a conoscenza di Codesta Spett.le Commissione Parlamentare.

Facendo seguito alla vertenza che riguarda gli operatori ecologici in servizio presso il Comune di Favara (AG) e all’emergenza igienico sanitaria causata dall’elevato volume dei rifiuti riversati in strada, si chiede un’audizione urgente presso la Commissione presieduta dalla S.V.

Per quanto sopra esposto si chiede la convocazione:

• S.E. il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa;

• Prof.ssa Daniela Baglieri – Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

• Ing. Calogero Foti – Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti;

• Il Sindaco pro tempore del Comune di Favara;

• Sig. Aldo Mucci membro dell’esecutivo nazionale Sindacato Generale di Base;

• I segretari provinciali o regionali delle sigle sindacali coinvolte nella vertenza;

• L’Amministratore delegato della società capogruppo dell’ATI Iseda S.r.l.