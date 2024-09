Emergenza rifiuti: partono le operazioni di pulizia nelle zone colpite dagli incivili

In seguito a un vertice svoltosi nei giorni scorsi con le aziende che gestiscono il servizio di igiene ambientale, sono partite le operazioni di bonifica dei cumuli di rifiuti abbandonati dagli incivili in diverse zone della città. L’attività, da tempo programmata, servirà a superare la situazione venutasi a creare dopo i minori interventi causati dal personale in ferie nel mese di agosto e data l’assenza del centro di conferimento temporaneo, attualmente sequestrato, che permetteva di gestire in modo più agevole le attività quotidiane di rimozione di quanto creato purtroppo da chi non ama la nostra città. “Auspichiamo che nel più breve tempo possibile si potrà provvedere alla normalizzazione della situazione ma, soprattutto, speriamo che gli uffici completino le procedure che possano consentirci di usare strumenti di controllo e sanzione per rendere pienamente giustizia a tutti quei favaresi rispettosi delle regole”. Le attività di bonifica non avranno alcun costo aggiuntivo. Nel corso dell’incontro con le aziende del Rti il sindaco e l’assessore al ramo Lillo Attardo hanno inoltre chiesto un maggiore e più puntuale controllo sulle attività di diserbo della città.