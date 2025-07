Emozione e danza al Sport Village: successo per il XX Saggio della Crazy Dance Studio

Ieri, domenica 6 luglio 2025, al Sport Village di Agrigento si è svolto il XX Saggio Spettacolo di Danza organizzato dall’A.S.D. Crazy Dance Studio. Un evento molto atteso, che ha richiamato un pubblico numeroso e coinvolto.Sul palco si sono esibiti oltre 50 ballerini, tra bambini, ragazzi e adulti. Energia, emozione e passione hanno caratterizzato ogni coreografia, tutte curate con grande attenzione. Ospite speciale della serata è stato Alessandro Rizzo, ballerino professionista, attore e modello TV, che ha impreziosito lo spettacolo con la sua presenza scenica e il suo talento.



Il primo tempo dello spettacolo è stato dedicato a Valeria Di Gloria, mamma storica della scuola, scomparsa poche settimane fa in un tragico incidente. In sua memoria, l’insegnante Asia Crapanzano ha consegnato una targa ai figli, ex allievi della scuola, in un momento toccante che ha commosso il pubblico.



La direzione artistica, tecnica e coreografica è stata affidata a Marzia Di Maria, fondatrice e guida della scuola. Al suo fianco, l’insegnante Asia Crapanzano. Il corpo di ballo, composto sia da allievi con anni di esperienza sia da giovanissimi esordienti, ha mostrato grande impegno e voglia di divertirsi. Questi i nomi dei ballerini e delle ballerine che si sono esibiti sul palco:

Asia Crapanzano, Siria Crapanzano, Ivonne Crapanzano, Aurora Modica, Sarah Frisicaro Cusumano, Miriam Mendolia Calella, Soleil Lattuca, Chiara Lombardo, Maria Rita Pagano, Aurora Lupo, Gioia Rizzuto, Chiara Rizzo, Ambra Zarbo, Sofia Abate, Sofia Lentini, Giulia Falsone, Aicha Puccio, Carla Simone, Emma Puccio, Emma Fanara, Miriam Airò Farulla, Flavia Milioti, Carla Cammilleri, Aurora Cusumano, Flavia Lentini, Krizia Schifano, Sofia Russello, Bruna Sciacca, Manila Nobile, Giulia Nobile, Rebecca Salamone, Gioia Iacono, Ginevra La Greca, Giada La Greca, Emma Pullara, Viola Contino, Aurora Quaranta, Samuela Dante, Greta Valenti, Esmeralda Montalbano, Giorgia Di Caro, Gaia Castellisi, Denise Di Maria, Aurora Schembri, Alice Canicattì, Alessia Gallà, Giulia Airò, Beatrice Cenci, Francesca Arganese.



Il pubblico ha applaudito con entusiasmo ogni esibizione, premiando il lavoro dei ballerini e la qualità dell’intero spettacolo. Una serata che ha celebrato la danza come espressione di passione, dedizione e crescita personale.