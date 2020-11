“Empatto” il libro dell’insegnante favarese Emilio Milioti

Esce per Buckfast Edizioni EMPATTO, il lavoro di Emilio Milioti.

Il maestro, originario di Favara, insegna in una scuola primaria di Milano, ma non ha mai dimenticato le sue radici favaresi a tal punto da dedicare un intero capitolo del suo libro all’agnello pasquale di Favara.“Nella mia carriera scolastica – dichiara l’autore – ho lavorato spesso a fianco di colleghi del Sud Italia e condiviso con loro la lontananza dalla terra, la precarietà, ma anche i pacchi spediti da Favara contenenti l’agnello pasquale. Dolce che io, come sicuramente altri miei colleghi favaresi, condividiamo ogni anno con tutto il personale della scuola a Milano. Da qui nasce l’idea di un capitolo dedicato proprio all’agnello pasquale. È un libro che parla di scuola e i protagonisti sono i bambini e tutti quei docenti che insegnano col cuore e con l’Empatto, il senso dell’empatia. Ogni capitolo contiene una riflessione sulla scuola primaria di oggi, fatta anche di precarietà e di migrazione. Nel racconto sono presenti insegnanti dai nomi originali come Lucia Provvisoria, Francesca Ansiolitica, Rena Riempitempo, che vogliono rappresentare gli stati d’animo che un docente prova nel proprio lavoro. Empatto è una sorta di diario spiritoso, sarcastico, a cui si aggiungono piccoli toni surreali. È il mondo dell’educazione e della scuola, dentro e fuori dagli edifici scolastici, dentro e fuori la vita dei bambini e degli insegnanti”.“Maestro Emilioti” è il nome del suoYouTube, in cui l’insegnante di origini favaresi presenta il libro.