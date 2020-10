Ennesima truffa online: Tentativi di phishing con false email dell’Inps

🔴Fate attenzione all’ennesimo tentativo di #phishing.

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo emesso il bonifico a vostro favore”. Inizia così la falsa mail intestata Inps che sta circolando in questi giorni e che invita gli utenti a cliccare un link per aggiornare i dati bancari. È falsa! Ignorate la mail e non date seguito alla richiesta. Vi invitiamo a segnalare qualsiasi caso sospetto al portale Commissariato di Ps della nostra #PoliziaPostale https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html

