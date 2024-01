Epifania a San Pietro. Il coro di Santa Cecilia ha animato la Santa Messa con Papa Francesco

Un 60esimo anniversario della fondazione davvero indimenticabile per il coro di Santa Cecilia di Agrigento, che ha avuto l’onore di animare la Santa Messa dell’Epifania celebrata da Papa Francesco nella basilica di San Pietro a Roma. Il coro agrigentino ha animato la liturgia insieme al coro della Pontificia Cappella Sistina.



E l’avventura romana non si ferma qui. Nella Capitale, infatti, sempre oggi, sabato 6 gennaio, alle 19 il coro ha proposto il concerto “Nativitas” all’interno della chiesa di Santa Maria Odigitria dei siciliani in via del Tritone. Un concerto dedicato alla memoria del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella nel 44esimo anniversario della sua morte. Ad accompagnare il coro, come sempre diretto dal maestro Emanuele Di Bella, è stato il primo organista della basilica di San Pietro in Vaticano Josep Solé Coll.

A Roma si è recato anche il sindaco Francesco Miccichè.