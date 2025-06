Equitazione. “Giovani dell’ASD Giarrizzo in prima linea: verso la finale Nazionale”

Weekend positivo per l’ASD Equitazione Agrigentina Giarrizzo di Favara, impegnata nelle gare regionali del Progetto Sport FISE Sicilia 2025. I giovani atleti si sono distinti portando a casa piazzamenti importanti e punti utili per la finale nazionale di Cattolica. Filippo Vullo ha centrato il terzo posto nella categoria C120 Senior sabato, migliorandosi domenica con un secondo posto. Alessia Piazza ha vinto la B110 Senior con una prova pulita e sicura. Mattia Messineo ha brillato in B100 Pony: secondo nella fase stile del sabato, primo domenica. Eleganza e precisione le sue qualità migliori.



Aurora Carrubba ha chiuso ottava nella B100 Junior con un percorso netto. Buona anche la gara di Nikol Miriam Vella, che nella B90 Pony ha sfiorato il podio con un tempo competitivo. Soddisfatti i tecnici Filippo La Mantia e Filippo Vullo: “I risultati parlano chiaro. Ma ciò che conta di più è la crescita dei ragazzi, in campo e fuori»”. L’ASD Giarrizzo si conferma tra le realtà più attive nel panorama equestre agrigentino, puntando dritta alla finale nazionale.