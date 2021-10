Esce “Eremita d’amore” di Sal Marchese: non solo una canzone

Esce domani 7 ottobre, sui canali ufficiali Vevo, Facebook ed Instagram dell’artista, nonché sulle varie piattaforme di musica digitale, il brano musicale ed il video clip “Eremita d’amore” del cantautore siciliano Sal Marchese. L’artista, che si definisce di “anima isolana e di mente internazionale”, ha realizzato un vero e proprio inno all’amore che parte da quello profano ed arriva a quello sacro. Infatti il testo ed il video clip non raccontano “soltanto” di amori ormai lontani nel tempo, ma sono anche un invito all’amore universale, all’accoglienza ed all’apertura verso gli altri. Una melodia orecchiabile che ti prende dentro, come solo la vera musica leggera italiana riesce ancora a fare.

Una canzone fuori dal tempo, come lo stesso suo autore ed interprete. Sì, perché Sal Marchese – che da sempre scrive anche poesie e favole per bambini – è un personaggio difficilmente etichettabile o inquadrabile. Sembra essere uscito da un’altra epoca, un personaggio al di fuori del tempo che, grazie al suo mistico carisma, riesce a farsi ascoltare ed apprezzare da tutti, aldilà della fascia di età, della cultura e della nazionalità.

Il brano musicale, inciso anche in spagnolo ed in francese, è stato registrato in Sicilia presso gli studi dell’etichetta Circuiti Sonori Indie Label di Armando Cacciato ed arrangiato dal direttore d’orchestra siciliano Emanuele Di Bella. La regia del video clip, invece, è stata affidata al film-maker ed attore Angelo Maria Sferrazza, per conto della Ruah Production Stories di Roma.