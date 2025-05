Esce il 20 maggio il nuovo saggio del critico d’arte agrigentino Tanino Bonifacio

Il 20 maggio 2025 esce il nuovo saggio del critico d’arte Tanino Bonifacio dal titolo “La Bellezza raccolta. L’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule ” , dedicato ad una parte della collezione palermitana del filosofo, scrittore e poeta Tommaso Romano . Edito dalla casa editrice Caracol racchiude la prefazione dello storico dell’arte Aldo Gerbino ed un testo del critico letterario e saggista Salvatore Ferlita.

Tanino Bonifacio analizza in chiave storico-critica le opere d’arte contemporanee presenti nella collezione della Casa Museo Thule, raccolta che è un prodigioso accordo linguistico fra creatività contemporanea, moderna e antica. Un racconto di artisti che operano dalla seconda metà del ‘900 fino ad oggi con i molteplici stili dell’arte contemporanea, sempre incline a continui processi evolutivi che rendono difficile cristallizzare il singolo artista all’interno di un linguaggio iconologico specifico come ad esempio Fortunato Depero, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Bruno Caruso, Gianbecchina, Sebastian Matta, Renato Mambor, Enrico Baj e Tano Festa.

In questo saggio l’autore affronta anche il tema del collezionismo come fenomeno psicologico e analitico nel quale la Casa Museo diventa la narrazione simbolica della vita intima, spirituale e culturale del collezionista e la testimonianza dell’affascinante intreccio arte e vita.

Casa Museo Thule per Tanino Bonifacio è (…) uno spazio che il visitatore può vivere come teatro nel quale si rappresenta la bellezza declinata nei suoi molteplici linguaggi. Un infinito viaggiare che porta nella dimensione della contemplazione per cui si entra nell’essenza misteriosa di oggetti e di opere d’arte che destano stupore attraverso la loro bellezza.



B iografia dell’autore iografia dell’autore

Tanino Bonifacio (Santa Margherita di Belìce 1963) storico e critico d’arte, allievo di Maurizio Calvesi all’Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Storia dell’arte.

È curatore di mostre di arte contemporanea, docente e divulgatore dell’arte attraverso la scrittura e la conduzione di trasmissioni televisive; ideatore di rassegne culturali tra le quali il “Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Identità e Differenze”. Ha realizzato numerosi progetti di musealizzazione come il Museo d’arte contemporanea Ludovico Corrao a Gibellina, il Museo del Gattopardo e della Memoria a Santa Margherita di Belìce.

Oltre ai suoi incarichi istituzionali nel campo della cultura e dell’arte, ha pubblicato saggi critici e storici, contribuendo significativamente alla promozione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea italiana. Ha pubblicato tra l’altro: Frottage, antropometricheparole (Roma, Stampa Alternativa 1993), Nino Franchina (Palermo, Sellerio 1997), Un Punto nel Mediterraneo (Sciacca, 1998), Vita e luce: Marco Nereo Rotelli (Palermo, 2000), Gibellina dalla A alla Z (Gibellina, 2003), I Tesori delle Terre Sicane (Palermo, 2007), Gianbecchina, Antologica 1918-2001 (Palermo, 2007), Gianbecchina, l’identità dipinta della Sicilia (Roma, 2009), Nucci, una retrospettiva, opere 1985-2015 , (Sciacca, 2019), Gibellina, una storia d’arte (Palermo, Edizioni Caracol), Frida Kahlo, ritratto di una vita (Gibellina-Torino 2022).

CASA MUSEO THULE