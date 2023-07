Esplosione di una bombola GPL a Favara: Panico tra i residenti, nessun ferito

L’intervento tempestivo dei soccorritori evita danni a persone e cose

Questa mattina, un’esplosione causata da una bombola GPL ha scosso via Giovanni XXIII a Favara, generando momenti di panico tra i residenti. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti né danni significativi. L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona subito dopo il boato dell’esplosione. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, all’interno dell’appartamento interessato dall’incidente si trovava una donna al momento dell’esplosione. Tuttavia, a quanto pare, la signora è uscita illesa dall’incidente. Grazie alla rapida risposta dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che sono giunti sul posto prontamente, l’intera zona è stata messa in sicurezza. La bombola GPL si trovava sul balcone dell’appartamento e risultava collegata a un impianto interno. I vigili del fuoco hanno anche raffreddato altre due bombole per prevenire eventuali ulteriori pericoli. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della Tenenza di Favara, sono intervenute sul luogo dell’incidente per avviare le indagini volte a determinare le cause dell’esplosione. Al momento, le circostanze esatte che hanno portato all’incidente non sono ancora chiare.

