Fabaria Rally 2025, tutto pronto: info e iscrizioni sul nuovo sito

Il conto alla rovescia è partito. È stato pubblicato online il sito ufficiale del Fabaria Rally / Rally di Girgenti, evento motoristico tra i più attesi del territorio. La gara, come si legge nel sito, è in programma per il prossimo 23 agosto 2025, con partenza fissata come da tradizione nel cuore dell’estate agrigentina. Le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile registrarsi fino al 15 agosto 2025. Tutti i dettagli utili sono disponibili sul portale dedicato www.ssd-proracing.it. Sul sito si potranno consultare informazioni sulle tappe, il regolamento, i moduli di partecipazione e gli aggiornamenti ufficiali della competizione. L’annuncio è stato dato attraverso un post social dell’assessore comunale Angelo Airò Farulla, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio, sia in termini sportivi che turistici. L’appuntamento, dunque, è fissato. I motori sono pronti a ruggire e gli appassionati non dovranno far altro che collegarsi, iscriversi e prepararsi allo spettacolo.