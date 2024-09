Fabio Concato & I Musici in concerto. Sabato 11 gennaio 2025, ore 21 Palaforum G. Bellavia c/o Sport Village

Spettacolo nuovo e nuovo tour per Fabio Concato che torna ad Agrigento a quasi 2 anni dal concerto tenuto al teatro Pirandello. In quell’occasione fece sold-out e in molti, a causa del limitato numero di posti disponibili, non riuscirono a vederlo. Ora l’occasione per recuperare: il prossimo 11 gennaio Fabio Concato si esibirà al Palaforum G, Bellavia presso lo Sport Village in contrada Esa Chimento. Questo nuovo spettacolo, che lo vede in compagnia de “I Musici”, s’intitola “Altro di Me”: è l’ultimo capitolo della lunga storia artistica di Fabio Concato e prende ispirazione dal titolo del brano più introspettivo dell’album “Tutto qua” del 2012.

“Altro di Me” esprime un desiderio: scegliere, nel proprio catalogo di oltre 150 canzoni, brani non eseguiti da tempo per proporli al pubblico condividendo sorpresa, ricordi, le emozioni della riscoperta di queste atmosfere musicali. Un concerto dove, oltre ai grandi successi di Fabio Concato, ormai dei classici, trovano spazio e attenzione tanti “vecchi, cari amici”. Insomma una bella opportunità per scoprire o riassaporare piccoli e grandi capolavori. Lo accompagnano gli storici fantastici amici Musici. Biglietti disponibili su Ticketone.