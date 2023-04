Fabrizio Tinaglia : breve intervista su Leonardo Da Vinci e su Maria Montessori. 

Abbiamo intervistato nuovamente Fabrizio Tinaglia, nostro illustre concittadino, quindi abbiamo deciso di partire dalle sue ricerche più impegnative. Tinaglia infatti sta portando avanti da un po’ di tempo dei nuovi studi e delle nuove ricerche con protagonisti Leonardo Da Vinci e Maria Montessori. Studi molto importanti ai quali sono interessati tutti gli studiosi che si occupano di questi due grandi italiani. “ Mi hanno chiesto un commento su questi studi ed io voglio cominciare dicendo che sto svolgendo delle ricerche originali, per un nuovo libretto, su Leonardo Da Vinci e su Maria Montessori, due personaggi quindi famosi nel mondo. Leonardo Da Vinci è ancora un personaggio misterioso, quindi tutto da studiare e scoprire. Ha vissuto in un periodo storico molto importante per l’arte e la cultura in generale e quindi tanto c’è ancora da capire nei dettagli. Inoltre possiamo dire che dell’autore del dipinto “La Gioconda”, abbiamo una conoscenza superficiale e non approfondita come invece meriterebbe un uomo ed un genio come Leonardo Da Vinci. Su Maria Montessori possiamo dire anche per lei tante cose ma la cosa che mi ha colpito in particolare all’inizio è che la grande pedagogista italiana è stata in anticipo sui suoi tempi, in diversi campi e non soltanto nell’educazione dei bambini. Sono due grandi personaggi della nostra storia e sono italiani, quindi ho deciso di approfondire gli studi in questo senso. Mi sono chiesto tante cose, ad esempio perché non studiamo il loro pensiero e le loro opere con più impegno?

Perché non iniziare dei progetti per farli conoscere meglio anche a scuola ?

Io penso che il patrimonio di conoscenza che hanno lasciato deve essere capito ancora di più con studi e ricerche adatte. Poi gli studiosi faranno le loro relazioni scientifiche. Noi però dobbiamo capire che il concetto di scienza va allargato e deve includere anche il campo umanistico naturalmente. Filosofia e scienza, scienza e filosofia da sempre camminano insieme verso il percorso della conoscenza dell’uomo. Ho assistito a molte discussioni sull’argomento e devo dire che tanti uomini di cultura sono di questo parere. Vorrei scrivere tanto altro ma in questo caso è meglio fare una sintesi per far comprendere a tutti l’argomento in questione. Come conclusione possiamo dire che noi dobbiamo valorizzare nei grandi personaggi della storia le loro vite e le loro opere e dobbiamo anche ispirarci a loro nel guidare il nostro futuro, non solo nel campo della scienza.

Filosofia e pedagogia.

Filosofia e scienza.

Filosofia e storia.

I grandi uomini e le grandi donne del passato hanno ancora molto da insegnarci. Ho trovato in definitiva molti punti in comune sul metodo scientifico utilizzato da Leonardo Da Vinci e da Maria Montessori. Nel libretto i dettagli scientifici sono più evidenti naturalmente. Leonardo Da Vinci e Maria Montessori hanno privilegiato anche il lavoro manuale per realizzare la vera educazione. Sapere e saper fare. Nella scuola di oggi si deve tenere conto dell’importanza del lavoro manuale, affiancato naturalmente alle lezioni orali.

Capire il metodo, metterlo poi in pratica”.

Quindi nuovi progetti? “Sempre, però adesso in sintesi voglio dire che Maria Montessori è stata una grande donna ed una grande pedagogista. Queste poche parole sono significative se ci pensiamo bene. Spesso abbiamo parlato di lei. Capire il suo Metodo è davvero importante, grandi personaggi attualmente in carriera si sono formati con questo metodo educativo. Questo metodo educativo ormai è famoso in tutto il mondo.

Studi attuali suggeriscono ancora una conoscenza approfondita del Metodo di Maria Montessori. Tutti gli studi e tutte le ricerche realizzate servono anche per approfondire gli studi di neuroscienze.

Dobbiamo ancora capire tante cose per avere un quadro completo. Con lo studio capiremo certamente di più tutto .