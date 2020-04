Fabrizio Tinaglia ci parla dei suoi studi e delle sue ricerche

Abbiamo contattato lo studioso favarese esperto di neuroscienze Fabrizio Tinaglia ed ha rilasciato per noi di Favaraweb una breve intervista.

Abbiamo chiesto tante cose. Cominciamo così in generale.

“In tanti mi hanno chiesto consigli ed aiuto per lo studio in questo periodo molto complicato e difficile da tanti punti di vista.

In questo momento così delicato e con obbligo di stare a casa sto cercando di aiutare tutti nel limite del possibile e nei ritagli di tempo sto cercando di approfondire alcuni studi di psicobiologia cominciati un po’ di tempo fa , sto facendo anche delle ricerche approfondite sull’intelligenza umana ed artificiale, scrivo anche articoli e sto per completare un nuovo libro. Insomma leggo molto anche per scrivere.

Le due cose vanno insieme.

Ci vuole molta forza di volontà anche per stare a casa ed aspettare tempi migliori”.

Dobbiamo ricordare che Fabrizio Tinaglia è uno studioso di alto livello a cui va il merito anche di portare alto il nome di Favara nel mondo.

I suoi libri hanno un buon successo, addirittura i suoi libri sono adottati all’estero e da alcune delle Università più prestigiose del mondo come la Columbia University di New York , la University of California di Los Angeles ed anche dalla prestigiosa Library of Congress di Washington.

Inoltre anche dalla Biblioteca de la Universidad de Navarra, in Spagna.

Tanti posti prestigiosi del mondo hanno adottato per studio e per consultazione in biblioteca i libri di Fabrizio Tinaglia, anche la Germania.

L’elenco sarebbe lungo, noi abbiamo citato solo alcune tra le Università e tra gli Istituti di ricerca più importanti a livello mondiale.

Fabrizio Tinaglia sta portando avanti studi molto impegnativi, qualcuno addirittura lo ha contattato dall’America perché voleva sapere alcune notizie su Luigi Pirandello per la sua tesi ed anche maggiori dettagli sui suoi studi e sulle sue ricerche di filosofia, di pedagogia, di storia e di scienza.

“È vero sono stato contattato tante volte, addirittura dall’America, mi chiedevano dei miei libri, alcune spiegazioni su alcuni autori ,eccetera.

Ho avuto contatti e scambio di idee online con alcuni importanti studiosi e mi sono reso anche conto che per approfondire alcune questioni e capire davvero fino in fondo alcuni concetti dovevo leggere alcuni libri molto difficili, veri e propri trattati della materia.

Alcune cose le ho lette su computer, altre cose su libri cartacei.

Sto portando avanti anche studi molto importanti per la pedagogia ed anche studi su Maria Montessori in particolare.

L’ambiente scolastico dove si concentra l’apprendimento del bambino, ad esempio, è molto importante, curarlo significa anche rispondere ai suoi bisogni reali, l’ambiente pulito ed ordinato, di una scuola e di una classe, inoltre facilita l’apprendimento così come usare gli strumenti didattici adatti e farlo sempre con regole e rispetto per gli altri bambini.

Infatti insegnare ed imparare con le giuste condizioni risulterà più facile ed efficace.

Si possono organizzare anche dei progetti a scuola su questi ed altri argomenti.

Bisogna inoltre usare in modo corretto le nuove tecnologie.

La didattica a distanza in questo periodo aiuta molto l’apprendimento degli studenti, naturalmente anche qui ci sono vantaggi e svantaggi”.

Ringraziamo Fabrizio Tinaglia per l’intervista che ci ha concesso e per tutto quello che fa per gli altri tramite il suo sapere.