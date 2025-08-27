Fabrizio Tinaglia: Hans-Georg Gadamer e la filosofia ermeneutica (Parte Prima)

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre filosofo e pedagogista Fabrizio Tinaglia. Questa nuova intervista è più lunga rispetto alle altre interviste che abbiamo già realizzato in passato, così abbiamo deciso, anche per volontà del nostro autore Tinaglia, di pubblicarla in quattro ( 4 ) parti.

I concetti sono stati espressi come sempre nel modo più semplice possibile, sono naturalmente concetti filosofici importanti e quindi un certo grado di difficoltà è evidente.

Abbiamo accennato quindi, nel corso di questa estate 2025, ai grandi studiosi di livello mondiale e dobbiamo dire che queste semplici interviste sono state molto apprezzate dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo.

La filosofia descritta in sintesi ed in modo semplice quindi, anche con stile divulgativo, accennando anche ad alcuni autori importanti.

Dopo le interviste precedenti ecco quindi un nuovo racconto educativo, molto attuale sempre ed ancora oggi.

” In questa nuova intervista parliamo in sintesi della filosofia di Hans-Georg Gadamer, il grande filosofo tedesco tra i maggiori esponenti dell’ermeneutica filosofica. In questo periodo, in modo particolare adesso in estate, ci siamo dedicati a conoscere, nelle linee generali, alcuni autori importanti ed anche alcune teorie filosofiche e pedagogiche che adesso fanno parte naturalmente della storia dell’umanità.

Prima parliamo del contesto. Anche in alcuni libri la premessa è importante ed utile. Cominciamo allora così. Breve descrizione.

Siamo in estate ed in questo periodo sono stato spesso a San Leone ( AG ), invitato più volte ed anche a pranzo in casa di amici di famiglia, e dalla casa vicino al mare spesso ho guardato il panorama con molta ammirazione, facendo attenzione anche ai dettagli.

La vista del panorama stupendo sempre accompagnata dal pensiero profondo. Una breve descrizione per allenare anche la mia mente, la mia memoria in particolare. Una vista bellissima, unica, spiaggia molto vicina e dettagli dell’ambiente marino. Il Sole molto forte, le navi in mezzo al mare e in lontananza vedevo anche alcune barche più piccole.

Uno scenario tipico estivo e non solo, visto da vicino e da lontano.

Ho visto inoltre anche i tanti turisti che a gruppi passeggiavano lungo la strada, attraversandola e dirigendosi quindi verso un ristorante o una pizzeria del luogo. Un tipico paesaggio estivo quindi, gente in spiaggia e in strada, ristoranti e pizzerie con molte persone anche di giorno e l’aria con il profumo tipico del mare. Il mare è bellissimo come sempre, spesso calmo, alcune imbarcazioni si vedono spesso in lontananza e il panorama naturalmente è molto bello, direi anzi incantevole.

Mentre guardavo il mare ho pensato al bel panorama che abbiamo noi in Sicilia e in modo particolare dalle nostre parti, il Sole, il mare, la natura, la Valle dei Templi di Agrigento, altri bei luoghi inoltre in provincia di Agrigento. Poi mi è venuto in mente il viaggio che avevo fatto ad Heidelberg, una città tedesca molto bella e ricca di storia …” Continua…