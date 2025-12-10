Fabrizio Tinaglia: Hans-Georg Gadamer e la filosofia ermeneutica ( Parte Quarta )

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre filosofo e pedagogista Fabrizio Tinaglia.

Questa nuova intervista è più lunga rispetto alle altre interviste che abbiamo già realizzato in passato, così abbiamo deciso, anche per volontà del nostro autore Tinaglia, di pubblicarla in quattro ( 4 ) parti. I concetti sono stati espressi come sempre nel modo più semplice possibile, sono naturalmente concetti filosofici importanti e quindi un certo grado di difficoltà è evidente. Abbiamo accennato quindi, nel corso di questa estate 2025, ai grandi studiosi di livello mondiale e dobbiamo dire che queste semplici interviste sono state molto apprezzate dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo.

La filosofia descritta in sintesi ed in modo semplice quindi, anche con stile divulgativo, accennando anche ad alcuni autori importanti.

Dopo le interviste precedenti ecco quindi un nuovo racconto educativo, molto attuale sempre ed ancora oggi.

Questa è la quarta ed ultima parte dell’intervista sulla filosofia e su Hans-Georg Gadamer, l’illustre filosofo tedesco tra i maggiori esponenti dell’ermeneutica filosofica.

Il lettore può rileggere la prima, la seconda e la terza intervista, presente nei nostri archivi, per collegare il tutto e capire quindi il discorso unico.

Ecco di seguito la continua dell’intervista…

…”Concludendo quindi su Hans-Georg Gadamer, l’illustre filosofo tedesco, ed in sintesi sull’ermeneutica filosofica possiamo riassumere brevemente alcuni concetti.

Descriverò il tutto nel modo più semplice possibile naturalmente però un certo grado di difficoltà è sempre presente perché i concetti sono molto profondi ed il pensiero in filosofia è sempre un po’ complicato.

Quindi proviamo a capire di più.

Il linguaggio non è solo uno strumento, ma costituisce la stessa dimensione in cui si svela nella sua essenza l’Essere.

L’Essere si realizza e si manifesta attraverso l’infinito processo del linguaggio. Sono concetti molto difficili ed in certe correnti filosofiche anche molto comuni, sono pensieri profondi che abbiamo bisogno di elaborare e di comprendere bene. Il sapere di base in filosofia è importante anche perché il concetto filosofico via via diventa sempre più profondo e la difficoltà di conseguenza aumenta, non possiamo pensare un concetto filosofico senza conoscerne le basi e senza conoscere la storia del concetto stesso in filosofia.

Hans-Georg Gadamer rivaluta inoltre, per la nostra comprensione vera e profonda, i pregiudizi considerandoli anche positivi e quindi strumenti che orientano sempre la nostra interpretazione e ci collegano inoltre alla tradizione.

Quindi Hans-Georg Gadamer sostiene che la comprensione umana è sempre un processo storico e questo processo storico, per dirla in modo molto semplice, è sempre influenzato dai pregiudizi e dalla tradizione e il linguaggio in definitiva è la forma in cui l’Essere si propone e si manifesta. Hans-Georg Gadamer ci insegna quindi tante cose con i suoi libri e con i suoi vari scritti, da leggere. Il percorso storico è sempre presente e noi dobbiamo capirlo nella sua essenza.

Concludo in questo modo questa lunga intervista, per approfondimenti si possono vedere i vari libri ed in modo particolare la sua opera più importante”.