Fabrizio Tinaglia: i tanti insegnamenti di Gaspare Ambrosini

Dopo le precedenti interviste, che a moltissime persone son piaciute tantissimo e sono state anche molto ricercate sui siti web, continua quindi la nostra discussione, in generale ma anche riguardo l’attualità di alcuni studi ed alcune ricerche, con l’illustre filosofo ed esperto di neuroscienze Fabrizio Tinaglia.

”Perchè un accenno oggi anche a Gaspare Ambrosini?

In estrema sintesi alcuni dettagli. Perché in questo periodo si festeggiano due compleanni importanti e cioè la Repubblica Italiana e lo Statuto Siciliano compiono 80 anni. In modo particolare per la Sicilia Gaspare Ambrosini è quindi universalmente riconosciuto come figura molto importante ed istituzionale dello Statuto Siciliano. I suoi studi innovativi sullo Stato regionale influenzarono profondamente i lavori della Consulta regionale. Come detto anche altre volte la mia famiglia conosce molto bene tutta la famiglia Ambrosini, ed è anche per questo motivo che ricordo volentieri ed in ogni occasione che capita i membri illustri di questa famiglia. La nipote diretta di Gaspare Ambrosini, di cui io sono allievo, tra le tante altre cose, mi raccontava spesso ed in ogni occasione, durante i nostri tanti incontri, anche come semplice accenno, dell’attività molto importante e delicata di suo zio Gaspare Ambrosini ma anche di suo padre ( fratello quindi di Gaspare Ambrosini), il famoso Avvocato dello Stato italiano Alessandro Ambrosini. Persone di alto livello che avevano molti incarichi importanti e prestigiosi nello Stato italiano. Gli incarichi di prestigio richiedono molta disciplina,mi raccontava spesso, ed anche io ho imparato da loro molte cose utili ed importanti. Possiamo anche dire che quasi tutti in famiglia avevano studiato giurisprudenza e durante i nostri tanti colloqui, anche durante le brevi pause, capitava di parlare anche di altro, della famiglia per esempio ma anche di politica, di diritto, di governo nazionale, ma anche di altre cose, ad esempio anche di Favara, di Agrigento, eccetera. Tutti discorsi per me molto istruttivi e che mi hanno arricchito moltissimo. Anche il comportamento è utile osservarlo e poi metterlo anche in pratica. Poi naturalmente ritornavamo ai nostri discorsi di storia, scienza e filosofia e agli insegnamenti molto precisi ed anche spesso difficili, e quindi alle spiegazioni, anche nei dettagli, dei molti filosofi e scienziati della storia dell’umanità.

Ritornando quindi a Gaspare Ambrosini possiamo dire concretamente che ha avuto un ruolo di primo piano nella nascita dell’Autonomia Speciale della Sicilia.

Qui, per capire ancora meglio, entra direttamente in argomento anche un discorso di geopolitica anche perché la Sicilia è sempre stata ed è al centro delle principali rotte commerciali globali ed anche, lo sappiamo bene, dei flussi migratori. Quindi la Sicilia rappresenta sempre più la frontiera ed anche il punto principale di stabilità per l’intera Unione Europea. Quindi, per concludere questa breve intervista, in definitiva possiamo dire con molta chiarezza che Gaspare Ambrosini è stato l’artefice intellettuale e il politico indiscutibile dell’autonomia regionale siciliana, quindi è universalmente riconosciuto come uno dei padri fondatori dello Statuto Speciale della Sicilia. Attraverso il suo lavoro ha creato una formula giuridica compatibile con l’unità dello Stato italiano”.