Fabrizio Tinaglia, insieme a Favaraweb, ricorda il nostro illustre concittadino Gaspare Ambrosini.

Ricordare Gaspare Ambrosini è importante per tutti noi, Fabrizio Tinaglia ci aiuta anche in questo senso.

“La mia famiglia conosce molto bene la famiglia Ambrosini ed è anche per questo motivo che parlo volentieri dei membri illustri di questa famiglia. Gaspare Ambrosini ad esempio è necessario ricordarlo ai giovani d’oggi per tanti motivi.

Possiamo cominciare dicendo che è stato un Giurista molto importante ed è nato a Favara il 24 Ottobre 1886.

In questo mese di Luglio io lo vorrei ricordare, in modo particolare, anche perché il nostro illustre concittadino Gaspare Ambrosini si è laureato proprio nel mese di Luglio dell’anno 1908.

Ha ottenuto la laurea con una tesi dal titolo “Diritto Ecclesiastico francese odierno (1880-1908) “, ( libro che noi abbiamo nella biblioteca di famiglia e che vorrei proporre, con l’occasione dell’intervista, a qualche editore per ripubblicarlo in copia anastatica, magari scrivendo all’inizio una breve introduzione ed alla fine una breve conclusione, in modo da farlo così conoscere alle giovani generazioni), elaborata sotto la guida del professore di Diritto Ecclesiastico, Francesco Scaduto.

In sintesi quindi ripercorriamo il suo percorso.

Dopo la laurea ha iniziato la carriera nella magistratura, entrò in seguito nell’insegnamento universitario e divenne anche professore di Diritto Costituzionale nell’Università di Palermo, nel 1937 passò a insegnare Diritto Coloniale nell’Università di Roma, dove succedette nel 1953 a V.E. Orlando sulla cattedra di Diritto Costituzionale, incarico che tenne fino alla sua elezione, da parte del Parlamento, a Giudice Costituzionale.

Per evitare di fare un quadro personale molto lungo possiamo infine ricordare che il 20 Ottobre del 1962 Gaspare Ambrosini venne eletto Presidente della Corte Costituzionale, carica che ricoprì fino al 12 Ottobre 1966.

Tutto questo in estrema sintesi naturalmente.

Cosa possiamo dire ancora su Gaspare Ambrosini?

Quali sono le domande giuste che possiamo elaborare?

Possiamo conoscerlo ancora meglio?

Per iniziare possiamo leggere la sua biografia e poi possiamo leggere anche alcuni suoi scritti. Quindi un uomo molto importante che Favara deve ricordare e che quindi,detto in altre parole, non deve dimenticare anche per dare la giusta motivazione alle giovani generazioni. I giovani devono prendere esempio da Gaspare Ambrosini per tanti motivi ma soprattutto possiamo dire anche per la passione che aveva nei confronti dello studio. Anche se la materia di studio è diversa da quella dell’Ambrosini, quello che non deve mai mancare nei giovani d’oggi è la buona volontà e la voglia di migliorare se stessi e con se stessi, di conseguenza, migliorare anche la società. Gaspare Ambrosini continua a dare insegnamenti a tutti noi, anche in questo senso “.

Ringraziamo Fabrizio Tinaglia per questa nuova intervista estiva, che sicuramente farà molto piacere ai nostri tantissimi lettori. Buona Estate a tutti.