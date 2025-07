Fabrizio Tinaglia : John Dewey ieri e oggi (Parte Prima)

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre filosofo e pedagogista Fabrizio Tinaglia. In questa nuova intervista parliamo in sintesi della pedagogia di John Dewey, il grande filosofo e pedagogista americano. Dopo gli sviluppi attuali e i nuovi studi, parliamo anche dell’attualità da divulgare anche a scuola ma anche delle ricerche recenti in pedagogia e nelle varie discipline. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto richieste ed apprezzate ma anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto.

”Siamo in estate, in piena estate, il caldo è sempre presente, le passeggiate di sera permettono di muoverci un poco e quindi abbiamo anche i vantaggi di una leggera attività fisica, il pensiero giusto ci aiuta in tante cose e la bella stagione porta anche nuove idee e nuovi pensieri.

Anche se siamo stanchi possiamo dedicarci anche a nuove letture, anche in spiaggia. Non solo libri ma anche riviste con argomenti leggeri.

Il mare è bellissimo, alcune imbarcazioni si vedono in lontananza e il panorama è incantevole. Il mare ispira anche poesia e dona relax a chi sa coglierlo. Il mare, tra le altre cose, è sempre stato, per cosi dire, uno degli argomenti del pensiero dei grandi filosofi del passato.

Le serate sono più lunghe e tutti noi stiamo di più all’aperto. In questo periodo dobbiamo rivalutare anche la campagna, oltre naturalmente il mare, per riscoprire anche la natura.

Durante un incontro estivo a San Leone ( AG ) si è parlato di tante cose, poi il discorso si è concentrato in particolare sulla scuola, dalla scuola poi il discorso si è allargato alla pedagogia e si è accennato anche ad alcuni pedagogisti italiani come Maria Montessori, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti interviste. Parlando poi dell’America abbiamo accennato anche a John Dewey. In questa sede e per questa nuova intervista riprenderò brevemente il discorso in generale e senza tanti dettagli. Quindi cosa possiamo dire del grande filosofo e pedagogista?

John Dewey nei suoi libri affronta spesso i temi dello stretto rapporto che intercorre fra scuola e società ed accenna anche che l’educazione è una condizione fondamentale per il progresso sociale e dello sviluppo della democrazia. Sono questioni che anche oggi dobbiamo comprendere per capire meglio anche il ruolo dell’educazione nella società contemporanea”…Continua.