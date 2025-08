Fabrizio Tinaglia: John Dewey ieri e oggi ( Parte Seconda )

Questa è la seconda parte dell’intervista sulla pedagogia e su John Dewey, l’illustre filosofo e pedagogista americano. Il lettore può rileggere la prima intervista, presente nei nostri archivi, per collegare il tutto e capire quindi il discorso unico.

Ecco di seguito la continua dell’intervista…

”...La scuola è un’istituzione sociale, che rappresenta la vita attuale ed ha il compito di introdurre il lavoro come fattore formativo. La scuola deve rappresentare per il bambino un luogo di vita: quella vita sociale che deve svilupparsi per gradi, partendo dall’esperienza acquisita in famiglia e nell’ambiente sociale in cui egli vive.

Il pensiero pedagogico dei tanti pedagogisti riflette anche la loro formazione personale, i loro studi, l’educazione ricevuta in famiglia e l’ambiente dove vivono o hanno vissuto, quindi l’insieme di questi fattori produce la loro propria teoria dell’apprendimento.

Per esempio nell’educazione troviamo l’aspetto conoscitivo ma anche l’aspetto che corrisponde per così dire ai modi naturali dell’uomo di porsi in relazione con gli oggetti della conoscenza.

Questi due aspetti costituiscono anche alcuni dei vari metodi e delle varie teorie dell’apprendimento che mirano inoltre a chiarire oltre che l’oggetto di studio anche le varie idee pedagogiche. La mia teoria pedagogica sostiene, tra le altre cose, l’importanza di stimolare per realizzare alla fine un buon apprendimento, prima delle varie lezioni da impartire, la motivazione e l’intelligenza degli studenti con strumenti didattici ben precisi. Inoltre io sostengo da sempre che lo studio del funzionamento del nostro cervello e lo studio approfondito delle neuroscienze anche nelle scuole può essere utile per la comprensione di sé e dell’Universo.

Cosa possiamo ancora dire, e a questo punto, del pensiero di John Dewey?

Tante cose naturalmente, però dobbiamo fare una sintesi ma soprattutto dobbiamo essere brevi anche in questa nuova intervista.

Quindi…L’individuo è sempre, ed anche di continuo, in rapporto con il suo ambiente e agisce sempre su di esso.

L’esperienza, anche educativa, deve quindi partire dalla quotidianità e cioè dove l’individuo vive. Inoltre l’esperienza diventa davvero educativa nel momento in cui produce l’arricchimento dell’individuo, portandolo di conseguenza anche verso il miglioramento di sé stesso e dell’ambiente.

In generale possiamo sempre affermare che l’educazione, tra le altre cose che possiamo quindi dire in modo semplice, mira a formare l’uomo e a promuoverne le varie attività, fin dalla nascita infatti vengono usati metodi e mezzi che seguono delle leggi biologiche ed anche sociali. La scuola poi completa in parte il lavoro educativo iniziato fin dalla nascita in famiglia. Le attività fisiche e mentali nell’educazione sono importanti e sono in rapporto molto stretto tra loro. Educare è anche aiutare, aiutare principalmente a capire se stessi. L’educazione ha bisogno anche di attenzione ai metodi, ai mezzi, alla cultura sociale. Osservare anche l’ambiente, agire di conseguenza. Per educare bene bisogna ricercare anche i buoni principi morali della nostra cultura in generale.

Individuare, capire e risolvere gli eventuali ostacoli.

Conoscere bene le strategie didattiche è importante.

Utilizzare buoni metodi didattici.

Anche una penna per esempio è utile.

Per i bambini è importante non solo quello che si dice loro, è importante soprattutto l’esempio che diamo loro. Bisogna inoltre usare in modo corretto le nuove tecnologie per riuscire a migliorare anche l’educazione e l’istruzione.

Ripeto sempre anche il mio concetto essenziale e cioè che bisogna aiutare i bambini ed i ragazzi a capire che cos’è il cervello nei dettagli, le sue funzioni e le strategie adatte per sfruttarlo al massimo e nel bene nel corso della vita, non solo per lo studio scolastico”.